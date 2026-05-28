Salernitana, per Ferraris riscatto da valutare: il Pescara vorrebbe ripuntarci Senza serie B non scatta l'obbligo per il club granata: i biancazzurri valutano un rinnovo

Una delusione fortissima. La Salernitana fa i conti con le conseguenze della mancata promozione in serie B. Su tutti, anche la posizione di Andrea Ferraris. Riferimento offensivo con Cosmi nel 3-4-1-2 che ne ha messo in mostra le sue qualità, per l'attaccante di proprietà del Pescara ora c'è un futuro tutto da scrivere. La Salernitana aveva messo le mani sul gong del mercato estivo con un prestito oneroso e un obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B da 350mila euro. Nello scorso inverno, dopo la partenza super, il ds Faggiano aveva impostato il discorso anche sul contratto futuro con il procuratore del calciatore, con ipotesi di un triennale.

I venti di gennaio

Poi però le scelte di Raffaele, le poche chance e le riflessioni nel mercato invernale. Negli ultimi giorni il Pescara aveva addirittura fatto un pensierino su un ritorno, aprendo ad uno scambio con Merola. Poi la scelta di lasciare Ferraris nell'organico granata. Con Cosmi, dopo una partenza senza minutaggio, l'esplosione e l'impiego da trequartista. La delusione per la mancata B resta fortissima. Un obiettivo mancato che non farà scattare l'obbligo di riscatto e spingerà ora a riflessioni. Il Pescara, con la retrocessione in serie C, lavora su un possibile rinnovo del contratto, con Ferraris possibile elemento centrale nella rifondazione dei biancazzurri. Considerazioni e valutazioni: Ferraris resta tra Salernitana e Pescara.