Salernitana, sarà ancora serie C. E il girone C promette scintille: l’elenco La corsa playoff si chiude coi rimpianti. Ecco le avversarie del prossimo campionato

La corsa ai playoff sentenzia il cammino della Salernitana. Il ko di Brescia spegne i sogni di gloria dei campani e obbliga la Bersagliera a ripartire dalla C. Con i granata anche il Catania, eliminato ieri dall’Ascoli e costretto a rimandare il sogno promozione. Per la Salernitana sarà dunque una stagione 2026-2027 all'insegna di derby infuocati. Con il successo del Savoia e la promozione in C del club di Torre Annunziata sono al momento ben sei i club campani con il biglietto in mano per il prossimo campionato. La corsa playoff della Casertana si è stoppata. Ai falchetti si uniscono Cavese, Giugliano e Sorrento che hanno strappato la salvezza, alle quali aggiungere anche le neo-promosse Scafatese e Savoia.

Il possibile girone

Intanto la terza lega nazionale accoglierà anche il Bari. I galletti sono retrocessi dopo il playout amaro con il Sudtirol e alzeranno il livello di un girone C che si preannuncia infuocato. Al momento sarebbero queste le squadre partecipanti al girone C, con la possibilità anche di ospitare l'Inter Under 23 nel nome del principio di rotazione per le seconde squadre, e in attesa di capire il destino del Foggia: i satanelli sperano nel ripescaggio, con il Latina che si sposterebbe così nel girone B.

L’elenco

Audace Cerignola

Altamura

AZ Picerno

Barletta

Bari

Casarano

Casertana

Catania

Cavese

Cosenza

Crotone

Giugliano

Inter Under 23

Latina

Monopoli

Potenza

Salernitana

Savoia 1908

Sorrento

Scafatese