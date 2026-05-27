Brescia-Salernitana 2-0, Vido: "Esultanza del gol non per provocare i tifosi" La punta: "Non volevo mancare di rispetto. Questa qualificazione è meritata"

Un gol per chiudere i conti. Luca Vido si prende la scena, manda al tappeto la Salernitana e spedisce l'Union Brescia in finale Playoff Serie C: "Sicuramente abbiamo indirizzato la partita dalla nostra. Siamo stati bravi, abbiamo preparato la partita molto bene e l’abbiamo gestita per tutti i 90 minuti. Sul primo gol siamo stati molto felici, mi dispiace per Donnarumma, che è forte e ha sicuramente pesato la sua assenza. Sono contento per la nostra squadra, composta da ragazzi fantastici che ci credono e lottano ogni secondo".

Poi la precisazione sull'esultanza dopo il secondo gol che aveva fatto indispettire i tifosi: "Non ho esultato volontariamente sotto il settore ospiti, ero lì e non volevo mancare di rispetto ai tifosi. Non sono neanche una persona di quel tipo, provo rispetto per una tifoseria incredibile come quella della Salernitana. Nei 180 minuti la nostra volontà di vincere ha prevalso”.