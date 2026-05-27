LIVE | Brescia-Salernitana 1-0, la diretta web del match

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La diretta testuale di Brescia-Salernitana

BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Zennaro, Lamesta; Crespi. A disposizione: Liverani, Damioli, Cisco, Pasini, Boci, Moretti, Beldenti, Fogliata, Cantamessa, Guglielmotti, Marras, Vido, Maistrello, Valente, Cazzadori. Allenatore: Corini

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma (4' pt Brancolini); Matino, Golemic, Anastasio; Longobardi, De Boer, Tascone, Villa; Ferraris; Inglese, Lescano. A disposizione: Arena, Quirini, Berra, Cabianca, Gyabuaa, Capomaggio, Haxhiu, Carriero, Di Vico, Achik, Ferrari, Antonucci, Molina, Boncori. Allenatore: Cosmi

Arbitro: Poli di Verona - assistenti: Tempestilli e Russo. IV uomo: Restaldo. VAR: Ghersini/AVAR: Zago

RETI: 2' pt Crespi (B)

NOTE. Angoli: 2-1. Recupero: 3' pt

48' - Duplice fischio: si va al riposo con il Brescia avanti 1-0 sulla Salernitana.

46' - Il Brescia spreca un'ottima ripartenza tre contro due, si salva la Salernitana.

45' - 3' di recupero.

38' - Angolo dalla sinistra di De Maria, Silvestri colpisce tutto solo ma non inquadra la porta.

36' - Risponde il Brescia con Mercati, fermato in angolo da Golemic.

35' - Occasione per la Salernitana: tiro di Anastasio respinto da Gori, sulla ribattuta Lescano manca il tap-in.

30' - La Salernitana non riesce a reagire, Brescia che si difende con ordine tenendo lontano dalla propria porta i granata.

9' - Ancora Brescia pericoloso: verticalizzazione di Lamesta per Zennaro che tenta il tiro dalla distanza, palla alta.

4' - Cosmi costretto ad effettuare il primo cambio: esce Donnarumma, colpito da Golemic in occasione del gol del Brescia, al suo posto entra Brancolini.

2' - GOL BRESCIA - Avvio choc per la Salernitana: Anastasio si fa soffiare la palla da Lamesta che la mette al centro, Donnarumma non riesce a respingere, Crespi anticipa Villa e deposita in fondo al sacco.

1' - Fischio d'inizio.

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Brescia-Salernitana.

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IL PRE-GARA. Cosmi cambia due pedine rispetto al match d'andata contro il Brescia: dentro Longobardi e Inglese al posto di Cabianca e Ferrari. Per il resto avanti con gli uomini che hanno dato maggiori garanzie. La Salernitana ha bisogno di un successo per passare il turno. In caso di parità al 90' previsti tempi supplementari ed eventuali rigori.