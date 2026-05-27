Brescia-Salernitana 2-0: "Episodi dubbi a sfavore. Restare? Decide la società" Il ds: "Si può recriminare, ci sono rimpianti. Io e Cosmi insieme? Non decidiamo noi"

"E’ una serata amara". Daniele Faggiano commenta Union Brescia-Salernitana 2-0: "Una delle due squadre doveva uscire. Purtroppo queste gare sono segnate dagli episodi. Dispiace perché abbiamo subito gol sia alla fine della prima gara che all’inizio del ritorno. Uscire così non fa piacere a nessuno. Ora servirà analizzare. E’ stata una gara equilibrata, possiamo recriminare, però il pareggio sarebbe stato il risultato giusto.

"Arbitraggio lascia rimpianti"

Faggiano analizza anche l'azione del gol del vantaggio e anche di una scelta arbitrale che lascia rimpianti: "Credo che ci fossero anche due falli. Questo si aggiunge anche al fallo su Longobardi. Dispiace perché con l’Fvs che a nessuno piace potevamo richiamare l’attenzione. Ed invece niente. Però siamo entrati con la voglia di fare la partita ma ci dispiace perché non siamo riusciti ad indirizzarli.

"Vorrei restare, aspettiamo la proprietà"

Cosmi e Faggiano insieme? Bisogna chiederlo alla società. Io sono felice a Salerno. Se vorranno ci sarà possibilità”.Tifosi? Li ringrazio perché ci sono sempre stati vicini. Ci hanno dato carica e stima anche quando le cose non funzionavano.