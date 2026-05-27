Union Brescia-Salernitana 2-0, Corini: "Premiato il nostro coraggio" Il tecnico delle rondinelle: "Onore ai granata, siamo andati oltre le difficoltà"

Eugenio Corini può sorridere. Il 2-0 dell'Union Brescia alla Salernitana regala alle rondinelle la finale Playoff Serie C: "Abbiamo affrontato una squadra di valore però abbiamo voluto questa qualificazione che credo sia meritato. Abbiamo giocato un calcio coraggioso, ci abbiamo messo tutte le energie, la convinzione. Abbiamo sofferto e combattuto fino alla fine, siamo andati oltre le difficoltà fisiche e ora non sappiamo come arriveremo alla prima sfida. Siamo felicissimi e onore alla Salernitana. Sono state due partite bellissime, in due stadi meravigliosi, con ambienti caldissime, tifoserie amiche e due squadre che si sono rispettate: il bello del calcio.

Condizione fisica? C’è tutta una letteratura su come partire nei playoff. Noi siamo arrivati secondi, abbiamo lavorato bene, recuperato calciator. Era un vantaggio che ci siamo meritati nella regular season”.