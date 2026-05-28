Salernitana, Cosmi e Faggiano in coro: "Pronti a restare". Palla a Iervolino Il calcio giocato è già alle spalle, ora è tempo di riflessioni. Il patron sceglierà il percorso

Il calcio giocato è già il passato. La parola d’ordine ora è programmare. La Salernitana cancella il sogno promozione in serie B, lo fa dopo i 96’ di Brescia che lasciano non pochi rimpianti e tanta delusione. Soprattutto in Serse Cosmi. Nelle parole dell’allenatore del tecnico, nell’abbraccio virtuale alla gente e nei messaggi lanciati nel post-partita emerge con forza tutta la sua amarezza. “Sarebbe stata una gioia che per il 10% avrei tenuto per me, poi l’avrei lasciata tutta alla nostra meravigliosa gente”. Una piazza che Cosmi ha avuto il merito di ricompattare, spingendo sull’acceleratore quando c’era da sognare, da unire le forze.

“Vorrei restare a Salerno”

Non è bastato. E questa B persa ad un passo dalla finale playoff lascia amarezza. Ora c’è da capire se possa essere stimolo per una ripartenza insieme. “Dal punto di vista umano mi piacerebbe chiudere la mia carriera qui ma non dipenderà da me. Sarebbe motivo di orgoglio e onore. Però non spetta a me, aspetterò le decisioni della società. Io però sto molto bene troppo bene a Salerno”.

Attende anche Faggiano

Da valutare anche la posizione di Daniele Faggiano. Tutto subordinato alla volontà di Iervolino: “Bisogna costruire tutto nei tempi giusti e programmare bene – ha spiegato il ds in sala stampa -. Quando si parlava di società nuova non ho mai cercato alibi. Dopo la baraonda della società in vendita, dove la Salernitana non ha mai parlato in merito alla situazione, siamo riusciti a ridare entusiasmo a Iervolino. Presidenti come il nostro non se ne trovano facilmente e questa fiammella che si è riaccesa nelle ultime settimane può riportare entusiasmo attorno all’ambiente e anche al presidente stesso”.