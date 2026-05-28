Addio alla "regina dei dolci": Maria Carmela D'Angelo muore a 58 anni Fatale il volo da una finestra del Cardarelli, dov'era ricoverata dopo le ustioni in pasticceria

Prima l'incidente in pasticceria, che le aveva provocato gravi ustioni. Poi il tragico volo da una finestra dell'ospedale "Cardarelli" di Napoli, dov'era ricoverata da qualche giorno.

Il mondo della pasticceria salernitana piange la morte di Maria Carmela D'Angelo, 58 anni: fatale l'impatto al suolo. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto volontario.

D'Angelo, titolare di una pasticceria in località "Fonte" a Roccadaspide, era tra i volti più noti - e apprezzati - della gastronomia del territorio. La sua attività, "Le delizie di Maria", è un punto di riferimento per i golosi ma anche per gli amanti del bello, oltre che del buono.

Sui social, già dopo l'incidente, tanti messaggi di incoraggiamento e forza per la 58enne che nelle scorse ore si sarebbe lanciata dalla finestra del bagno del reparto. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Una tragedia che ha sconvolto non solo la famiglia di D'Angelo, ma l'intera comunità di Roccadaspide.