Tragedia in Costiera Amalfitana: motociclista 35enne precipita nel vuoto Era originario di Baronissi, è stato ritrovato nel tratto di scogliera sottostante la carreggiata

Tragedia in Costiera Amalfitana dove ha perso la vita un 35enne di Baronissi. Il fatto è avvenuto in località Capo d'Orso, in uno dei punti più suggestivi di tutta la Divina costa. Il corpo del giovane è stato ritrovato, intorno alle 17, nel tratto di scogliera sottostante la carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione il 35enne, che era arrivato a Capo d'Orso in moto, sarebbe precipitato dal costone roccioso che si trova lungo la stada statale 163 Amalfitana. A lanciare l'allarme è stata la compagna che, non riuscendo a mettersi in contatto con il motociclista, ha contattato le forze dell'ordine.

Le operazioni di recupero della salma sono state effettuate dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco elitrasportati con il Drago dei vigili del fuoco. Il corpo è stato successivamente affidato alla squadra dei Vigili del Fuoco di Maiori, imbarcata su motovedetta della Capitaneria di Porto.

Ultimate le operazioni di recupero, la salma è stata trasportata presso il porto di Cetara per i rilievi medico-legali. Sul posto presenti anche i Carabinieri della Stazione di Maiori per gli accertamenti di competenza.