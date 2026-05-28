Salernitana, Tonali sorride per il suo Brescia: "Partita da categoria superiore" Il centrocampista della Nazionale: "Il tifo ha trascinato, Corini è speciale"

Un parterre da serie A. Anche gli occhi di Sandro Tonali al Rigamonti per festeggiare il successo dell’Union Brescia sulla Salernitana. Il centrocampista del Newcastle ha applaudito l’atmosfera respirata allo stadio: “E’ stato bello rivedere uno stadio pieno. Mi ha ricordato i tempi della serie A. E’ stata una bella partita, il tifo ha trascinato. Quando torno a Brescia le emozioni sono sempre importanti. Per me ogni volta Brescia ha il sapore di casa. Ho seguito la squadra tutto l’anno e mi auguro che possa ritornare in serie B”.

Poi un giudizio sui playoff: “E’ una competizione diversa, lunga. Non era facile con questo caldo e il ritorno in casa ti porta vantaggi. Ora tutto s’invertirà ma con lo spirito visto con la Salernitana porterà il Brescia a giocarsela alla pari con qualsiasi avversario. E’ stata una sfida dura però è stata una qualificazione meritata”. Infine la carezza a Corini: “Ho lavorato tanto con lui e quello che sa trasmettere è davvero importante. E’ stato tutto bello. Ho sempre sentito di sentirmi far parte di una famiglia anche quando le cose non andavano bene”.