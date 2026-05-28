Salernitana, ammenda al club dal Giudice Sportivo. Tascone ai box Si chiude con un'ammenda la stagione granata

L'ultimo Giudice Sportivo della stagione per la Salernitana registra un'altra ammenda al club granata. La società è stata sanzionata con un'ammenda di 400 euro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato: sei seggiolini posti nel Settore loro riservato; le reti che dividono il Settore dal terreno di gioco; parti dei servizi igienici loro riservati". Il club granata deve fare i conti anche con il turno di squalifica di Mattia Tascone. Diffidato, il centrocampista ha rimediato un giallo pesante e che non gli permetterà di esserci alla prima di campionato.