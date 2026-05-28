L'ultimo Giudice Sportivo della stagione per la Salernitana registra un'altra ammenda al club granata. La società è stata sanzionata con un'ammenda di 400 euro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato: sei seggiolini posti nel Settore loro riservato; le reti che dividono il Settore dal terreno di gioco; parti dei servizi igienici loro riservati". Il club granata deve fare i conti anche con il turno di squalifica di Mattia Tascone. Diffidato, il centrocampista ha rimediato un giallo pesante e che non gli permetterà di esserci alla prima di campionato.
Salernitana, ammenda al club dal Giudice Sportivo. Tascone ai box
Si chiude con un'ammenda la stagione granata
Salerno.