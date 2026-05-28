Salernitana, fioccano le prime penalizzazioni per la prossima stagione Nel mirino club di B, C e D

Nemmeno il tempo di chiudere la stagione in corso che fioccano già le prime penalizzazioni per i prossimi campionati. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato quattro società con ammende e punti di penalizzazione - da scontare nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente - per una serie di violazioni di natura amministrativa: 2 punti di penalizzazione per la Juve Stabia, 6 punti per il Crotone, 5 punti e 1.500 euro di ammenda per il Trapani e 7 punti per il Siracusa.

I club erano stati deferiti a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Il TFN ha inoltre dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Ternana, a seguito della revoca dell’affiliazione, e ha rinviato al 4 giugno la trattazione del deferimento a carico della Triestina.