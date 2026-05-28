Salernitana, delusione Lescano a Brescia. Nel post-gara spunta un regalo L'ex Avellino Cagnano ha consegnato al bomber granata un ricordo speciale

L’amarezza per l’eliminazione in semifinale è stata forte. Quando sulla lavagnetta del quarto uomo, nel cuore del secondo tempo di Union Brescia-Salernitana, è emerso il numero 32 in rosso, Facundo Lescano ha fatto una smorfia. Ha corso verso la panchina con la rabbia per non poter dare il suo apporto, la delusione per quella clamorosa occasione sprecata nel cuore del primo tempo, lisciando la deviazione non perfetta di Gori sulla conclusione dalla distanza di Anastasio.

A fine gara, l’argentino ha trattenuto a fatica le lacrime, al pari dell’intero gruppo. Tanta l’amarezza per un obiettivo sfumato proprio sul più bello. A strappargli un sorriso ci ha pensato Andrea Cagnano, suo ex compagno di squadra all’Avellino, poi passato al Pescara. Il difensore gli ha donato una maglia del Pescara, club con il quale nella stagione 2022-2023 condite da 38 presenze e 20 gol. Un motivo per cui sorridere seppur in una notta da archiviare al più presto.