Salernitana, applausi al ritorno in città. Tifosi a Cosmi e Ferraris: "Restate" La stazione di Salerno punto di ritrovo per giovani tifosi che hanno atteso Cosmi e calciatori

Applausi scroscianti. C’è il sole che illumina Salerno. Nel cuore della Salernitana però è forte la delusione per il sogno serie B sfumato a Brescia, con un ko che ancora brucia. Anche sui volti dei calciatori, arrivati nel pomeriggio alla stazione cittadina. Una cinquantina di tifosi, tra cui tantissimi giovanissimi, hanno atteso i calciatori accogliendoli con un forte applauso. Selfie con i vari Achik, Anastasio, Lescano. Golemic si è fatto largo ringraziando i presenti.

Poi il boato all’arrivo di Serse Cosmi, visibilmente emozionato. Un tifoso gli ha chiesto: “Mister, mi raccomando rimani”. Cosmi ha sorriso e ripetuto quanto detto ieri in conferenza stampa, ovvero che il pallone ora è tra le mani della società. Curioso anche il siparietto con Ferraris e una tifosa. “Andrea non andare via”, ha chiesto un giovanissimo. La signora è subentrata a gamba tesa: “Ma dove vai, qua ti vogliamo bene”. Una battuta che ha strappato il sorriso anche all’attaccante, in prestito dal Pescara e con la possibilità concreta di ripartire dagli abruzzesi.