Minaccia di pubblicare video intimi, 50enne in carcere per revenge porn Non accettava la fine della relazione: dovrà rispondere anche di estorsione e violenza sessuale

Un 50enne dell'Agro è finito in carcere per atti persecutori, estorsione, violenza sessuale aggravata ai danni di una donna maggiorenne e detenzione illecita di video sessualmente espliciti (Revenge Porn). L'ordinanza cautelare, disposta dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore, è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Nocera Superiore,

Secondo al ricostruzione investigativa, l'uomo avrebbe posto in essere condotte reiterate di violenze fisiche, psicologiche e sessuali nei confronti della ex compagna, culminate in esplicite minacce di morte ed estorsioni di denaro; all'attività persecutoria e di violenza si aggiungevano mirati episodi di sottrazione di beni alla donna. In particolare l'indagato, avendo intrattenuto una relazione sentimentale con la vittima dal 2023 fino allo scorso mese di maggio e non rassegnandosi alla decisione della donna di troncare il rapporto, la minacciava di morte e la molestava, costringendola persino ad avere rapporti sessuali senza il suo consenso dietro il ricatto di pubblicare il materiale video dei loro momenti intimi; la costringeva, inoltre, ad erogargli cospicue somme di denaro al fine di otenere la riconsegna dei video.