Maria Carmela, morta al "Cardarelli": quattro indagati per la tragedia In vista dell'autopsia disposta dalla Procura di Napoli

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati quattro dipendenti dell'ospedale Cardarelli, in servizio al momento del decesso di Maria Carmela D'Angelo, la pasticciera 58enne di Roccadaspide morta martedì 26 maggio dopo essersi lanciata dal terzo piano del reparto Grandi Ustionati del nosocomio partenopeo.

L'iscrizione dei quattro, precisano gli inquirenti, costituisce un atto tecnico necessario per procedere all'autopsia, disposta come accertamento irripetibile. L'esame sarà eseguito lunedì 1° giugno e permetterà alle parti di nominare propri consulenti per assistere alle operazioni.

La tragedia si è consumata nella mattinata di martedì al Cardarelli. La donna era ricoverata da circa una settimana in seguito a un grave incidente avvenuto nella sua pasticceria nella frazione "Fonte" di Roccadaspide: durante le lavorazioni nel laboratorio era rimasta gravemente ustionata alla parte alta del corpo e al volto dal contatto con olio bollente e fiamme.

Tantissimi, in questi giorni, i messaggi di cordoglio per "la regina dei dolci", capace di far conoscere la propria arte anche al di fuori dei confini locali.