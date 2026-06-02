Si ribalta con il quad e finisce sull'asfalto: 55enne grave in ospedale Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente

Grave incidente stradale questa mattina a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Un uomo di 55 anni ha perso il controllo del quad che stava guidando in via Don Luigi Sturzo, finendo con il mezzo ribaltato sull'asfalto.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Il conducente, residente a Sala Consilina, ha perso il controllo del veicolo per ragioni ancora da chiarire: il quad si è ribaltato e l'uomo è caduto riportando ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che dopo le prime cure sul luogo dell'incidente hanno disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove il 55enne è giunto in codice rosso. Le sue condizioni restano gravi.

Le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.