Ancora tragedie sulle strade: si ribalta col furgone, muore sull'Aversana

Inutili i soccorsi del Vopi: si indaga per ricostruire la dinamica

ancora tragedie sulle strade si ribalta col furgone muore sull aversana
Pontecagnano Faiano.  

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. In tarda mattinata lungo l'Aversana - nel territorio di Pontecagnano Faiano, al confine con Battipaglia - un uomo di 30 anni è morto in un incidente.

Stando ad una prima ricostruzione, il camioncino sul quale viaggiava si sarebbe ribaltato. L'impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Inutili, purtroppo, i soccorsi dei sanitari del Vopi, intervenuti sul luogo della tragerdia.

Sopravvissuto invece l'altro occupante del mezzo. La carreggiata è stata chiusa, sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica della tragedia, l'ennesima che ha funestato le strade della provincia di Salerno.

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