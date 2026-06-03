Fondo agricolo trasformato in discarica abusiva: sequestro e denuncia L'attività dei carabinieri del Nucleo forestale: trovati 70 metri cubi di rifiuti speciali

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Capacco Paestum, coadiuvati da personale delle Guardie Ambientali, hanno denunciato il proprietario di un fondo agricolo in località "Tavernanova" e disposto il sequestro del terreno.

Durante un controllo erano stati individuati circa 70 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, tra cui scarti vegetali, pietrame di risulta e plastiche, oltre alla trasformazione del suolo agricolo in un deposito destinato ad attività di carico, scarico e commercializzazione di terreno, sabbia e materiali di scavo, il tutto in assenza di autorizzazioni.