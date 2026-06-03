Battipaglia, aggredisce un minore con un bastone: arrestato dalla Polizia Il caso era diventato virale sui social

La sera del 29 maggio scorso gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno arrestato B.Z. con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato inoltre denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e lesioni personali.

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'indagato - già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - si trovava nel centro cittadino in evidente stato di alterazione, armato di un bastone metallico. Avrebbe infastidito i passanti, colpito un minore procurandogli lesioni personali, e opposto resistenza agli agenti intervenuti sul posto.

Le foto ed i video del suo arresto erano diventati ben presti vorali sul web: l'indagato era stato fermato anche da alcuni passanti, intervenuti per disarmarlo, fino all'interveto degli agenti di polizia del commissariato battipagliese che lo hanno arrestato.