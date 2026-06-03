Battipaglia, aggredisce un minore con un bastone: arrestato dalla Polizia

Il caso era diventato virale sui social

battipaglia aggredisce un minore con un bastone arrestato dalla polizia
Battipaglia.  

La sera del 29 maggio scorso gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno arrestato B.Z. con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato inoltre denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e lesioni personali.

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'indagato - già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - si trovava nel centro cittadino in evidente stato di alterazione, armato di un bastone metallico. Avrebbe infastidito i passanti, colpito un minore procurandogli lesioni personali, e opposto resistenza agli agenti intervenuti sul posto.

Le foto ed i video del suo arresto erano diventati ben presti vorali sul web: l'indagato era stato fermato anche da alcuni passanti, intervenuti per disarmarlo, fino all'interveto degli agenti di polizia del commissariato battipagliese che lo hanno arrestato.

 

 

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