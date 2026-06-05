Battipaglia, sequestrata dai Forestali una cava abusiva Sigilli ad un'area a destinazione agricola di circa 4000 metri quadri

Nell'ambito delle attività di pattugliamento del territorio teso alla individuazione di discariche abusive, i militari dei nuclei Carabinieri Forestale di Acerno e di Giffoni Valle Piana hanno posto i sigilli ad un'area a destinazione agricola di circa 4000 metri quadri, ubicata nel comune di Battipaglia dove erano in corso ingenti lavori di sbancamento con scavi di altezza variabile da tre a otto metri e prelievo di grossi quantitativi di materiale litoide in totale difformità dall'autorizzazione.

Il materiale estratto, privo della necessaria caratterizzazione, veniva trasportato presso una ditta di calcestruzzi, configurando così un'attività di cava abusiva oltre che una gestione illecita di rifiuti.

Deferito all'autorità giudiziaria il proprietario del terreno e amministratore della società commerciale dove il materiale estratto illecitamente veniva trasportato.