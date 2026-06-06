Colpì uno straniero: 52enne arrestato per tentato omicidio L'ipotesi è aggravata dall'odio razziale

Dovrà rispondere di tentato omicidio doloso, aggravato dall'odio razziale, un 52enne di Sala Consilina, finito in carcere nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura di Lagonegro. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno consentito di ricostruire un episodio accaduto nel dicembre del 2025.

Il 52enne, secondo l'ipotesi investigativa, avrebbe colpito alla testa con un oggetto contundente un 37enne originario della Nigeria, causandogli una frattura alla parte frontale del cranio. All'origine della vicenda, avvenuta a Sala Consilina, vi sarebbe un alterco avvenuto poco prima tra la vittima e un anziano del posto. Il presunto aggressore, estraneo al diverbio, sarebbe intervenuto per colpire al capo il 37enne, allontanandosi immediatamente dopo a bordo dell'autovettura nella sua disponibilità.

Le attività di indagine svolte dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, hanno consentito di accertare gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Al termine delle attività di esecuzione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, l'uomo è stato trasferito presso la casa Circondariale di Salerno.