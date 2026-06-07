Paura a Pontecagnano Faiano: scontro moto-auto, due giovani in ospedale Hanno riportato traumi agli arti inferiori e superiori

Incidente stamattina a Pontecagnano Faiano in Corso Italia tra una moto e una Smart. La Centrale del 118 ha allertato un’ambulanza della Vopi che ha trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno un ragazzo e una ragazza di Battipaglia, entrambi 25enni con trauma agli arti inferiori e superiori. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'incidente ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza stradale che, specie nelle ultime settimane, ha fatto registrare un preoccupante aumento, con diversi giovani e giovanissimi finiti in ospedale per le ferite riportate. Le autorità e gli operatori del settore, proprio a seguito dell'aumento di incidenti, hanno rinnovato l'invito alla prudenza, ricordando l'importanza di prestare la massima attenzione quando si è alla guida.