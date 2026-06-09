Caporalato e lavoro nero, blitz dei carabinieri nella Piana del Sele Tre aziende su quattro irregolari, per una è scattata la sospensione. Comminate maxi multe

Continuano i controlli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Salerno nel settore agricolo. Le verifiche condotte il 27 maggio e il 3 giugno nella Piana del Sele hanno interessato quattro aziende agricole, tre delle quali sono risultate irregolari e una è stata sospesa per gravi carenze in materia di sicurezza sul lavoro.

Lavoratori irregolari e violazioni alla sicurezza

Su 147 posizioni lavorative controllate, 131 sono risultate irregolari. Le principali violazioni riguardano l’assenza di visite mediche per la verifica dell’idoneità alla mansione, la mancanza di corsi di formazione sulla sicurezza e l’assenza del titolo abilitativo per la guida dei trattori agricoli.

Attività sospesa e sanzioni

L’azienda sospesa non aveva mai redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), adempimento obbligatorio per legge. Per questa violazione è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.500 euro, cui si aggiungono ammende per 22.858 euro a carico delle aziende irregolari.

Il totale delle sanzioni irrogate ammonta a 25.358 euro.

I controlli rientrano nell’attività ordinaria del NIL di Salerno, che opera nei campi anche al di fuori delle task force istituzionali, con l’obiettivo di prevenire e reprimere fenomeni di sfruttamento del lavoro.