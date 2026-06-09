Bimbo di 20 mesi chiuso in auto: la Polizia sfonda il finestrino e lo salva Il piccolo era rimasto intrappolato nell'autovettura: a far scattare l'allarme era stata la madre

Il 3 giugno 2026, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia sono intervenuti in via Adige per soccorrere un bambino di appena 20 mesi rimasto accidentalmente intrappolato all'interno di un'autovettura.

La madre aveva lasciato temporaneamente il veicolo per recarsi a uno sportello bancomat nelle vicinanze, dimenticando le chiavi a bordo insieme al figlio. Il piccolo, giocando, aveva azionato inavvertitamente la chiusura centralizzata delle portiere, rendendo impossibile l'accesso all'abitacolo dall'esterno.

Gli operatori della Polizia di Stato, giunti sul posto dopo la segnalazione al 112, hanno valutato immediatamente la criticità della situazione e tentato ogni soluzione alternativa per aprire il veicolo. Non essendo stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell'auto.

Il bambino è statosalvato e riconsegnato alla madre in buone condizioni. Nel corso delle operazioni, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio a causa dei frammenti di vetro, ed è stato successivamente medicato presso il locale presidio ospedaliero.