Eboli, scontro tra auto in via Casarsa: due feriti in ospedale Torna a risuonare l'emergenza sicurezza stradale nel Salernitano

Paura nel pomeriggio ad Eboli per un incidente stradale avvenuto in via Casarsa. L'impatto, fortunatamente, non ha provocato gravi conseguenze ma si è reso comunque necessario l'intervento dei soccorritori. In particolare la centrale del 118 ha attivato le squadre della postazione Vopi di Eboli per un sinistro che ha coinvolto due autoveicoli.

Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso, insieme a vigili del fuoco e polizia municipale. A seguito dell'impatto sono rimaste ferite due persone: una è stata presa in carico e trasportata presso l’ospedale di riferimento dai volontari della Vopi di Eboli. L’intervento si è concluso in sicurezza grazie al coordinamento tra tutte le forze in campo. Anche in questo caso, tuttavia, è tornato d'attualità il tema legato alla sicurezza stradale: tanti, specie negli ultimi tempi, i sinistri avvenuti sulle strade della provincia di Salerno.