Terrore a Salerno, incendio in casa si estende anche alla vegetazione I vigili del fuoco stanno provando a fronteggiare le fiamme

I vigili del fuoco del Comando di Salerno sono attualmente impegnati in un delicato intervento in via Benedetto Croce, a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa tramite il numero di emergenza 115.

La chiamata ha allertato i soccorsi per un incendio che ha interessato un appartamento, presumibilmente disabitato al momento del rogo. Le fiamme si sono successivamente estese anche alla vegetazione circostante, creando potenziali situazioni di pericolo.

Sul posto stanno operando tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco, provenienti rispettivamente dalla sede centrale di Salerno e dal distaccamento città. A supporto delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona, sono state dispiegate anche un'autoscala e un'autobotte.

La situazione è monitorata costantemente e seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.