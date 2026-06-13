Cavese, primo tassello per il futuro: rinnova il dg Clemente Filippi "Continueremo a lavorare con umiltà, sacrificio e ambizione"

In attesa di sciogliere il rebus allenatore (al momento Fabio Prosperi appare lontano dai metelliani), la Cavese ha ufficializzato il rinnovo del contratto con il direttore generale Clemente Filippi. Il dirigente ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione fino al 2028.

Alla quinta stagione con i biancoblù, il rinnovo rappresenta un ulteriore segnale di continuità e stabilità del progetto societario, premiando il lavoro svolto dal Direttore negli ultimi anni e consolidando il percorso di crescita intrapreso dalla società metelliana.

“Il rinnovo del mio rapporto con la Cavese rappresenta motivo di grande orgoglio e responsabilità", ha detto Filippi. "Ringrazio il presidente e la proprietà per la fiducia che continuano a riporre nel mio operato. Il nostro percorso di crescita, in questi, ha fatto diventare la Cavese una società solida e rispettata ed il percorso intrapreso ci spinge a guardare al futuro con fiducia. Continueremo a lavorare con umiltà, sacrificio e ambizione per consolidare la crescita del club e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi, che rappresentano il vero patrimonio della Cavese".