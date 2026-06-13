Salerno, blitz nel centro storico: chiusi due locali, multe e sequestri Operazione di carabinieri, Nas, polizia locale e Asl

Nella serata di venerdì, a Salerno, i carabinieri della Stazione Salerno Duomo, insieme ai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, Polizia Municipale e l’A.S.L. di Salerno, hanno proceduto ad un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle normative di settore di cinque pubblici esercizi dislocati nel centro storico.

L’attività, ha fatto emergere, nel suo complesso a vario titolo, carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali, violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti nonché l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nell’insieme sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 16.000 euro, il sequestro amministrativo di 10 chili di alimenti privi della prescritta tracciabilità e la sospensione dell’attività ad oras per due dei cinque esercizi.