Tragedia sul lungomare di Marina di Camerota: 32enne perde la vita La vittima era un carabiniere in servizio in Calabria

Tragedia nella notte a Marina di Camerota dove un turista 32enne è stato stroncato da un malore mentre stava passeggiando con amici a lungomare. La vittima è un carabiniere in servizio a Castrovillari, in Calabria, che stava trascorrendo qualche giorno di vacanza nella località cilentana. Il giovane, al momento in cui ha avvertito il malore, era in compagnia di amici che hanno immediatamente lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di rianimare il 32enne, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ulteriori accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri della locale stazione, al termine dei quali la salma è stata liberata e riconsegnata ai familiari per consentire i funerali. Sotto choc la comunità di Camerota che, proprio in queste settimane, inizia a popolarsi di turisti provenienti da ogni parte d'Italia.