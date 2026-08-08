Salernitana, vittoria di misura sul Sambiase (2-1): decidono Lescano e Achik Vittoria risicata dei granata. Bene Llano, test per Zoia e Dal Pin. Non convince la trequarti

Successo di misura. La Salernitana supera 2-1 il Sambiase nella prima di due giorni di test amichevoli che chiuderanno il ritiro sulla Sila. I granata s’impongono con i gol di Lescano e Achik. Qualche nota lieta per Cosmi, come la prestazione di Llano e il grande senso del gol di Lescano, ma anche tanti aspetti da migliorare. Fa fatica la trequarti, con Cardoni e Djibril in ombra. Non sono mancati i richiami del tecnico alla sua squadra, soprattutto nel cuore del secondo tempo. Al match non hanno preso parte Heinz, fermato da un affaticamento muscolare, Capomaggio e Bevilacqua, non al top della condizione.

La partita

Cosmi riparte dal 3-4-2-1, lanciando Dal Pin in difesa. Il baby difensore, in prova con i granata, risponde con una prova di grande impegno. Primi minuti anche per Zoia. In mezzo al campo nuovo test per Gyabuaa, così come chance per Cardoni con Achik alle spalle di Lescano. Llano subito pericoloso con una conclusione che impegna Giuliani (3’). All’8’ la girata di Lescano da bomber vero sblocca il match. La Salernitana sfonda con pericolosità sulla sinistra, con Anastasio che premia il solito Llano fermato dall’estremo difensore del Sambiase (21’). Bene nel ruolo di laterale sinistro Anastasio, con il numero 33 vicino al super gol al 26’, sfiorando l’incrocio dei pali. Il Sambiase si fa apprezzare in contropiede mettendo i brividi a Galeotti con Fortunato (35’).

Per i granata il più pericoloso è sempre Llano, vicino al gol in apertura di ripresa (50’). Il raddoppio arriva con Achik, abile nel colpire con una conclusione potente sotto l’incrocio (52’). Il Sambiase però resta in partita e trova il gol del 2-1 con Frasson sfruttando un corner. Girandola di cambi per Cosmi che alza la voce durante il cooling-break. Spazio per Ferrari, Villa, Mastrovito e Boncori ma la Salernitana conduce senza patemi e senza squilli verso il successo finale. Domani alle ore 15:30 nuova amichevole con il Catanzaro Primavera.