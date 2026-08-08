Salernitana, Zoia: "Che opportunità vestire questa maglia, qui per dare tutto" L'emozione del nuovo difensore: "Dobbiamo rendere orgogliosi i tifosi, la città e la società"

"Quando chiama una squadra come la Salernitana non si può dire di no e non ci ho pensato su due volte ad accettare la proposta”. Riccardo Zoia si presenta. Al termine di Salernitana-Sambiase, il difensore racconta la sua emozione: “Ringrazio la società e tutta la Salernitana per l’opportunità importante che mi è stata data di indossare questa maglia. Ho trovato un gruppo bellissimo, si lavora molto bene insieme e sono molto contento di essere qua. Ho sempre giocato nel girone B, sarà la prima volta nel raggruppamento meridionale per me e non vedo l’ora. Sono molto concentrato perché so che dobbiamo rendere orgogliosi i tifosi, la città e la società. Dobbiamo pensare partita per partita, senza guardare troppo in là agli obiettivi.

La mia duttilità? Cerco di fare sempre del mio meglio. Cambia tanto dal giocare con la difesa a tre o a quattro ma bisogna adattarsi subito. L’anno scorso a Pesaro ho sperimentato entrambi gli schieramenti. Posso giocare da braccetto nella difesa a tre oppure anche da quinto di centrocampo. Ovunque il mister deciderà di collocarmi io penserò a fare il massimo per aiutare i miei compagni. Quando sono arrivato ho ritrovato de Boer, che avevo avuto come compagno alla Ternana”. Un pensiero su mister Cosmi in chiusura: “Ha un’esperienza enorme e non lo scopro certo io. Si cerca sempre di apprendere dai consigli degli allenatori, a maggior ragione da uno come lui”.