Salernitana, attesa per D’Ursi: il Sorrento lo schiera in amichevole L'attaccante in campo nel test col Savoia. E l'entourage va a colloquio con la società rossonera

La Salernitana ed Eugenio D’Ursi sono vicini. Per la definizione dell’affare serve pazienza. Un affare a fuoco lento. Eppure la Bersagliera resta ad un passo dall’attaccante autore di 15 gol nello scorso anno con la maglia del Sorrento. La trattativa tra i club è impostata: la Salernitana verserebbe 100mila euro nelle casse del Sorrento per regalare a Cosmi un calciatore con caratteristiche uniche per il reparto offensivo. L’attaccante ha già dato il suo consenso al trasferimento e vuole aspettare i granata, mettendo in standby i sondaggi di Perugia e Spezia. Serve però il placet di Iervolino per quella che sarebbe l’operazione più onerosa del mercato estivo granata.

Intanto, D’Ursi, dopo il mancato impiego nel test con la Primavera di mercoledì, questo pomeriggio è stato schierato dal Sorrento nell’amichevole con il Savoia. Venticinque minuti, rispettando la rotazione offensiva e dividendo il minutaggio con Plescia. Tutto sotto gli occhi dell’entourage del calciatore, a colloquio con la società. La Salernitana lo aspetta, intanto il Sorrento lo schiera. D’Ursi resta vicino ma serve pazienza.