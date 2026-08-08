Trattore si ribalta, agricoltore resta schiacciato e muore L'incidente è avvenuto tra Agropoli e Ogliastro Cilento

Un uomo di 64 anni ha perso la vita in un incidente agricolo avvenuto nelle campagne tra Agropoli e Ogliastro Cilento, nel Salernitano.

LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

L'uomo era alla guida del trattore in un terreno di località Campanina quando il mezzo, per cause da accertare, si è ribaltato. Sono stati i familiari a far scattare l'allarme, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, e a trovarlo senza vita.

I SOCCORSI E LE IPOTESI SULLE CAUSE

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Tra le ipotesi al vaglio per ricostruire la dinamica, quella più probabile è che un malore abbia fatto perdere il controllo del mezzo al 64enne, causandone il ribaltamento. Non viene tuttavia esclusa la possibilità che il ribaltamento sia stato provocato dalla conformazione scoscesa del terreno.

LA SALMA SEQUESTRATA PER L'AUTOPSIA

La salma dell'uomo è stata sequestrata per l'autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte del decesso.