Terribile incidente nella notte a Salerno: muore un minorenne sullo scooter Il sinistro ha coinvolto un 16enne e un 21enne: il più piccolo non ce l'ha fatta

Tragedia sulle strade di Salerno: nella notte, lungo Corso Garibaldi a poca distanza dalla stazione centrale. un'auto e uno scooter si sono scontrati. Nell'impatto sono rimasti coinvolti due ragazzi di 16 e 21 anni.

Ad avere la peggio è stato il minorenne: il suo ncuore ha smesso di battere nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Ruggi", dov'era arrivato in condizioni critiche. Ferito anche l'altro ragazzo che era con lui.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di Polizia, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia, l'ennesima sulle strade di Salerno.

Ancora una volta la città deve fare i conti con un pesantissimo bilancio, che vede una giovane vita spezzata troppo presto. I segni dell'impatto violentissimo erano ancora ben visibili questa mattina.