Estorsione, rapina e lesioni: tre bengalesi arrestati dai carabinieri Avrebbero tentato di impossessarsi dell'attività di sartoria gestita da un connazionale

I Carabinieri di Sarno hanno eseguito oggi un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo nei confronti di tre indagati di nazionalità bengalese. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura della Repubblica. Le accuse contestate sono tentata estorsione, rapina aggravata e lesioni personali.

La vicenda

Secondo la ricostruzione investigativa, le indagini hanno preso avvio dalla denuncia sporta da un connazionale delle persone arrestate, titolare di un'attività commerciale di sartoria a Palma Campania. La vittima avrebbe segnalato una reiterata e violenta attività persecutoria ed estorsiva posta nei suoi confronti, finalizzata a costringerla a cedere le proprie quote aziendali e l'intera attività commerciale senza alcuna controprestazione economica.

La situazione sarebbe degenerata in brutali aggressioni fisiche a mano armata. Una di queste si è consumata all'interno di un negozio a Sarno, dove la vittima è stata violentemente percossa e rapinata.