La conosce sui social network, lei lo narcotizza e lo rapina: arrestata Avrebbe utilizzato farmaci antidepressivi: caccia ai complici della donna

I Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di una 26enne, emessa dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura della Repubblica. L'indagata risponde di rapina aggravata in concorso ai danni di un 74enne cilentano.

La dinamica dei fatti

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima avrebbe conosciuto la giovane tramite i social network, instaurando con lei un rapporto di amicizia. I due si sarebbero poi incontrati nell'abitazione dell'uomo, dove quest'ultimo sarebbe stato narcotizzato con farmaci antidepressivi.

Approfittando del suo stato di incoscienza, la donna - insieme ad altre persone ancora da identificare - si sarebbe impossessata di alcuni beni della vittima.

Una vicenda sulla quale proseguono le indagini da parte dei militari dell'Arma.