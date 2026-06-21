Salerno, fiamme a due passi dalla chiesa: paura a Mercatello Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Incendio in serata in via Vito Fornari a Mercatello, a poca distanza dalla chiesa di Santa Maria a Mare e dalla stazione della metropolitana. Per cause in corso di accertamento, il rogo ha interessato un'area incolta del parco giochi abbandonato.

Le fiamme si sono poi propagate rapidamente, vista anche la persistente siccità di queste settimane e il caldo.

La colonna di fumo nero era visibile anche a grossa distanza. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Salerno, mentre l'episodio ha richiamato diversi curiosi, preoccupati per l'evolversi della situazione.

L'intervento dei caschi rossi ha riportato tutto alla normalità, ma intanto si riaccende il dibattito sulla cura delle periferie ed in particolare della zona orientale di Salerno: molte aree della città, infatti, da tempo lamentano condizioni di degrado e abbandono che spesso lasciano anche spazio all'inciviltà diffusa.