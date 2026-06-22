FOTO. Sarno, devastante incendio nella zona industriale: azienda distrutta Sul posto vigili del fuoco e volontari

Notte di fiamme e paura nella zona industriale di Sarno dove un incendio di dimensioni spaventose ha avvolto l'azienda Termoplast. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte. Le fiamme, probabilmente partite dal piazzale, si sono rapidamente propagate al resto dell'azienda. Impressionanti le immagini pubblicate sui canali social dalla Protezione civile Il Saro che sta supportando i vigili del fuoco nelle delicate operazioni di spegnimento.

I volontari hanno anche invitato i cittadini a tenere chiuse porte e finestre, evitando di recarsi sul posto.

Le operazioni stanno vedendo impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, una squadra della Protezione Civile Il Saro, l'unità SAPR, personale Enel, tecnici di Italgas, forze di Polizia e Polizia Municipale. Sul posto è intervenuta anche ARPAC che sta effettuando le attività di monitoraggio e verifica ambientale connesse all'incendio.

