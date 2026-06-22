Salerno, incendio a bordo di un traghetto: intossicate 5 persone Capitaneria di Porto e vigili del fuoco hanno gestito l'emergenza

Mattinata di paura per i viaggiatori ed i turisti di uno dei traghetti che si erano imbarcati dal Molo Masuccio Salernitano, diretti verso Capri. L'allarme è scattato intorno alle 11.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio nella zona motori dell'imbarcazione che è stato subito domato dall'equipaggio.

I militari della Capitaneria di Porto, guidati dal capitano di vascello Giovanni Calvelli, sono prontamente intervenuti, trasportando sul Molo Manfredi tutti i passeggeri sulle proprie motovedette. Le fiamme hanno generato una densa coltre di fumo che in breve tempo ha invaso gli ambienti interni del mezzo. I passeggeri sono stati fatti convergere sul ponte esterno mentre l'equipaggio gestiva le operazioni di emergenza.

Tra i cinquantassette passeggeri vi era anche una donna straniera incinta intossicata dal fumo e trasportata per precauzione all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Sul posto sono arrivate tre ambulanze per le prime cure e per il trasporto in ospedale. Cinque in totale gli intossicati lievi: per loro sintomi da inalazione di fumo e sono stati assistiti dal personale sanitario. L'imbarcazione è rientrata al Molo Manfredi del porto di Salerno, dove sono intervenuti la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco e quattro mezzi del 118. Tutti i passeggeri sono stati fatti sbarcare in sicurezza. Sono in corso gli accertamenti della Capitaneria di Porto di Salerno per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare le cause dell'incendio.