Cava, scoperto un market della droga: 22 chili di hashish e 62mila euro Operazione degli agenti del commissariato

E' un autentico market della droga quello scoperto dagli agenti del commissariato di polizia di Cava de' Tirreni. I poliziotti, con il supporto di un'unità cinofila della Questura di Napoli, hanno proceduto all'arresto di un uomo, ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'indagato, dopo aver tentato di sottrarsi al controllo opponendo resistenza agli agenti, è stato bloccato all'interno dell'appartamento e, a seguito di perquisizione, trovato in possesso di circa 22,8 chili di hashish, suddivisi in panetti, 300 grammi di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, nonché della somma di circa 62.000 euro in contanti, ritenuta presumibile provento dell'attività di spaccio, e di munizionamento per arma da guerra.