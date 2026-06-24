Salerno, recuperato il cadavere di un uomo in mare: si indaga

Un uomo è stato trovato morto nelle acque prospicienti il Lungomare Colombo, nel quartiere Pastena. Il corpo è stato recuperato nella tarda serata di ieri, dopo una segnalazione che ha fatto scattare l’immediato intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.
Le operazioni sul posto
Sul luogo del ritrovamento hanno operato i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera, i Carabinieri, il personale del 118 e i volontari della Protezione Civile, impegnati nelle operazioni di recupero e nel controllo dell’area.
Chi è la vittima
Secondo quanto emerso nelle prime fasi degli accertamenti, la vittima sarebbe un cittadino straniero. L’identità non è stata ancora resa nota ufficialmente, mentre proseguono le verifiche per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei fatti.
Le indagini
Gli investigatori stanno esaminando ogni possibile pista e incrociando le informazioni disponibili con eventuali denunce o segnalazioni pervenute nelle ultime ore. I risultati degli accertamenti potrebbero fornire ulteriori risposte già nelle prossime ore.