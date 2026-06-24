Salerno, recuperato il cadavere di un uomo in mare: si indaga La vittima sarebbe di nazionalità straniera

Un uomo è stato trovato morto nelle acque prospicienti il Lungomare Colombo, nel quartiere Pastena. Il corpo è stato recuperato nella tarda serata di ieri, dopo una segnalazione che ha fatto scattare l’immediato intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Le operazioni sul posto

Sul luogo del ritrovamento hanno operato i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera, i Carabinieri, il personale del 118 e i volontari della Protezione Civile, impegnati nelle operazioni di recupero e nel controllo dell’area.

Chi è la vittima

Secondo quanto emerso nelle prime fasi degli accertamenti, la vittima sarebbe un cittadino straniero. L’identità non è stata ancora resa nota ufficialmente, mentre proseguono le verifiche per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Le indagini

Gli investigatori stanno esaminando ogni possibile pista e incrociando le informazioni disponibili con eventuali denunce o segnalazioni pervenute nelle ultime ore. I risultati degli accertamenti potrebbero fornire ulteriori risposte già nelle prossime ore.