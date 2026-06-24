Incendio alla Termoplast, investigatori sicuri: "E' stato un piromane" Nelle immagini di videosorveglianza si vede un furgone bianco al momento del rogo

Il veicolo è stato ritrovato abbandonato in una campagna. E la certezza degli investigatori è che si tratta dello stesso furgoncino di colore bianco immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dell'azienda, sul quale si sono da subito concentrate le attenzioni della Procura di Nocera.

Potrebbe esserci la manodi una o più persone dietro il devastante incendio che ha interessato la "Termoplast" della zona industriale di Sarno. Un rogo che ha destato non poca preoccupazione anche dal punto di vista ambientale, con l'Arpac che ha installato le centraline per ravvisare l'eventuale presenza di veleni nella zona.

Le verifiche da parte degli investigatori proseguono.