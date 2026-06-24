Arrestato per spaccio di cocaina: sequestrati droga, bilancino e 2.700 euro L'intervento del SIO dei Reggimento carabinieri Campania

Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, supportati dai militari della S.I.O. (Sezione Investigativa Operativa) del 10° Reggimento Carabinieri "Campania" di Napoli, hanno arrestato un uomo, identificato con le iniziali M.C., con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L'operazione e il sequestro

L'intervento risale al 22 giugno scorso. Nel corso delle attività, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dell'indagato circa 8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza. Trovati anche 2.700 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell'attività illecita.