Choc in un agriturismo: 36enne trovato morto nella piscina A fare la tragica scoperta sono stati i dipendenti della struttura: si indaga

Un uomo di 36 anni, originario dello Sri Lanka, è stato trovato privo di vita questa mattina nella piscina di un agriturismo a Perdifumo, nel Cilento. A lanciare l'allarme sono stati alcuni dipendenti della struttura ricettiva.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima lavorava nell'agriturismo, dove aveva iniziato da poco la propria collaborazione.

L'ipotesi più accreditata al momento è quella del malore improvviso, ma la dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi del caso.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita all'ospedale di Vallo della Lucania, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia per accertare le cause del decesso che ha sconvolto la tranquillità della struttura.