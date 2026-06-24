Blitz antidroga: quattro arresti, sequestrata anche una pistola illegale La matricola dell'arma era abrasa: i militari hanno trovato anche migliaia di euro in contanti

Quattro arresti in distinte operazioni antidroga condotte dai Carabinieri della Compagnia di Salerno. Nel corso dei controlli è stata sequestrata anche una pistola con matricola parzialmente abrasa, insieme a ingenti quantitativi di stupefacenti e migliaia di euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita.

I quattro interventi

I militari della Stazione di Fratte hanno arrestato un uomo trovato in possesso di circa 8 grammi di hashish e 1.500 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori il ricavato dello spaccio.

A San Mango Piemonte, i Carabinieri della Stazione di San Cipriano Picentino hanno fermato un secondo indagato trovato con circa 100 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Sempre nel capoluogo, un terzo uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi e munizioni. Nella sua disponibilità sono stati rinvenuti circa 430 grammi di hashish, un bilancino di precisione, una pistola calibro 7,65 con matricola parzialmente abrasa e 79 cartucce calibro 9.

Il quarto intervento è stato condotto dai Carabinieri del Norm con il supporto della Squadra di Intervento Operativo (SIO) del 10° Reggimento "Campania" di Napoli. L'arrestato aveva con sé circa 8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza e 2.700 euro in contanti.