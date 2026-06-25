Pregiudicati nel circolo privato: scatta la chiusura Il provvedimento del Questore di Salerno

I Carabinieri della Stazione di Bellizzi hanno notificato al gestore di un circolo privato il provvedimento emesso dal Questore di Salerno, con cui è stata disposta la sospensione della licenza di esercizio per la durata di venti giorni.

Le ragioni del provvedimento

Il provvedimento scaturisce da una serie di verifiche e controlli condotti nel tempo dai Carabinieri, anche in relazione alla frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti di polizia e dediti al disturbo della quiete pubblica. S

u proposta della Compagnia Carabinieri di Battipaglia, che aveva segnalato le condotte ritenute pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Questore ha adottato la misura sospensiva nell'ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio.