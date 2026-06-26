Giallo a Nocera Inferiore: 56enne trovata morta in casa, s'indaga Emersi segni all'altezza del collo, i carabinieri non escludono alcuna pista

I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore sono al lavoro per far luce sulle cause della morte di una 56enne, deceduta in nottata nella sua abitazione di via Di Florio. La salma della donna è stata sequestrata, in attesa dell'autopsia. I militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, non escludono alcuna pista, compresa quella di una morte per cause violente. Il compagno della donna, un 70enne, è stato ascoltato per ore dagli investigatori e la sua posizione è al vaglio.

Sul corpo della 56enne sarebbero stati riscontrati degli elementi sospetti e, in particolare, dei segni all'altezza del collo. In mattinata il sostituto procuratore Marco Fiorillo ha effettuato un sopralluogo all'interno dell'abitazione che è stata posta sotto sequestro. Ulteriori accertamenti sono stati svolti dai militari della scientifica dei carabinieri.