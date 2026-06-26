Nocera Inferiore, donna trovata morta in casa: fermato il compagno La Procura ha emesso un decreto di fermo a carico dell'uomo

Svolta lampo nelle indagini per la morte di Luciana Capozzoli, la 56enne che venerdì notte è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Di Florio, a Nocera Inferiore. Il pm Marco Fiorillo ha emesso un decreto di fermo d'indiziato di delitto nei confronti del compagno della donna, un 70enne nocerino. Il provvedimento è stato disposto al termine di un interrogatorio fiume, nel corso del quale gli investigatori avrebbero contestato all'uomo diverse contraddizioni.

L'indagato, assistito dall'avvocato Sabato Romano, ha ribadito la sua innocenza rispetto alla morte della compagna. L'allarme era scattato la scorsa notte quando proprio il 70enne avrebbe chiesto l'intervento di soccorritori e forze dell'ordine. All'arrivo dei sanitari, tuttavia, per Luciana Capozzoli non c'era più nulla da fare. Sul suo corpo, però, sono stati riscontrati elementi sospetti che hanno reso necessari ulteriori accertamenti. In particolare gli investigatori hanno notato dei segni all'altezza del collo. Pertanto la Procura ha disposto il sequestro della salma che nelle prossime ore dovrà essere sottoposta ad autopsia. In mattinata il pm aveva effettuato anche un nuovo sopralluogo all'interno dell'abitazione che è stata posta interamente sotto sequestro. In serata, poi, la svolta con il fermo.