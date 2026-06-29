Terremoto in Venezuela, recuperato il corpo del disperso salernitano Si cercano ancora la moglie e la figlia

La comunità di Laviano, nel Salernitano, ha sperato fino alla fine in un miracolo. Ma le notizie provenienti dal Venezuela hanno consegnato uno scenario tragico. Enzo Cuomo, 63enne originario del comune dell'Alto Sele, è stato estratto dalle macerie senza vita. Si cercano ancora la moglie Trini Adrian, 53 anni, e la figlia Isabella, 22 anni. I tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. Un evento devastante che ha seminato morte e distruzione in un Paese nel quale è numerosissima la comunità italo-venezuelana.

La vicenda di Enzo Cuomo, tra l'altro, richiama una tragica coincidenza familiare. I nonni materni morirono nel terremoto dell'Irpinia del 1980, rimanendo sotto le macerie della loro abitazione a Laviano, uno dei comuni più colpiti dal sisma. A distanza di 46 anni una nuova tragedia sconvolge la loro famiglia.















